14 декабря 2025 в 11:54

Стал известен размер госдолга России

Госдолг России вырос до 32,9 трлн рублей за 10 месяцев

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Государственный долг России вырос на 2,8% с января по октябрь 2025 года, следует из данных Минфина РФ. Согласно документам, госдолг достиг 32,9 трлн рублей, передает РИА Новости.

Согласно расчетам, внутренний госдолг на начало ноября составил 28,3 трлн рублей, а внешний — 4,6 трлн рублей. Ранее Счетная палата в своем оперативном докладе сообщала, что за девять месяцев 2025 года объем госдолга вырос на 10%, достигнув 31,98 трлн рублей.

Ранее из отчета Счетной палаты стало известно, что в Нижегородской и Тамбовской областях, а также в Якутии были обнаружены нарушения при освоении бюджетных средств, направленных на улучшение состояния автомобильных дорог. Общая сумма нарушений достигла 7,1 млрд рублей. Государственные заказчики допускали завышение стоимости и объемов работ.

До этого Счетная палата выявила нарушения по итогам проверки использования средств федерального бюджета, выделенных на содержание и эксплуатацию музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. После инспекций выяснилось, что объекты вводились в эксплуатацию с нарушением сроков и не были вовремя переданы на баланс Росимущества.

