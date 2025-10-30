Счетная палата обнаружила нарушения при ремонте дорог в нескольких регионах

Счетная палата обнаружила нарушения в применении средств федерального бюджета, направленных в Нижегородскую и Тамбовскую области, а также в Якутию, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на отчет органа парламентского контроля. Средства выделяли на повышение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативам.

Сообщается, что сумма нарушений составила 7,1 млрд рублей. Установлено, что государственные заказчики завышали стоимость и объемы работ.

Также, согласно документам СП, на участках строительства принимали и оплачивали некачественные или невыполненные работы и не соблюдались сроки строительства. Во время проверки аудиторы выявили дефицит финансирования дорожных работ в объеме 443,8 млрд рублей.

Ранее Счетная палата выявила нарушения по итогам проверки использования средств федерального бюджета, выделенных на содержание и эксплуатацию музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. После инспекций выяснилось, что объекты вводились в эксплуатацию с нарушением сроков и не были вовремя переданы на баланс Росимущества.