29 октября 2025 в 05:37

Счетная палата выявила недостатки в учете коррупционного имущества

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Счетная палата России выявила системные недостатки в процессе управления конфискованным имуществом, обращенным в государственный доход, сообщили на сайте ведомства. Основной проблемой является недостаточно регламентированная передача активов от Федеральной службы судебных приставов к Росимуществу.

Проверка показала, что эффективному учету и использованию коррупционного имущества препятствует ряд системных проблем и законодательных ограничений, в том числе несовершенство нормативного регулирования этой сферы. В частности, не регламентирован должным образом процесс передачи коррупционного имущества от Федеральной службы судебных приставов Росимуществу, что влечет негативные последствия, включая прием несуществующих объектов и увеличение срока вовлечения имущества в оборот, — сказано в документе.

В результате указанных нарушений увеличиваются сроки до двух лет до введения конфискованных активов в хозяйственный оборот. Для устранения этих барьеров ведомство предложило правительству внести соответствующие изменения в законодательство.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей в капитале ООО «Вонорус» под временное управление Росимущества. Указанная компания принадлежит дочерней структуре американского холдинга Silgan Metal Packaging.

коррупция
Росимущество
Счетная палата
конфискации
