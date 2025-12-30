Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 16:46

Сомнолог дала советы, как восстановить режим сна после новогодней ночи

Сомнолог Царева: 1 января лучше проснуться в привычное время

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Утром 1 января лучше проснуться в привычное время, а не отсыпаться, рассказала «Татар-информу» врач-сомнолог и невролог Елена Царева. Она отметила, что регулировать режим сна в дальнейшем поможет физическая активность.

Помочь проснуться и взбодриться с утра поможет ходьба. Вечером лучше давать организму низкоинтенсивную нагрузку — ограничьтесь легкой прогулкой на свежем воздухе, — рассказала Царева.

Сомнолог подчеркнула, что главное в каникулы — сохранять время подъема с разницей не больше чем в два часа. По ее словам, многие пытаются заставить себя заснуть раньше вне зависимости от времени подъема, однако такой вариант подойдет не всем.

Ранее сомнолог Дарья Лебедева рассказала, что более длительный сон в выходные не спасет от усталости. Она объяснила, что резкий сдвиг режима даже на несколько часов негативно влияет на выработку гормонов сна.

