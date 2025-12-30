Названа дата похорон Брижит Бардо

Похороны легендарной французской актрисы Брижит Бардо, скончавшейся 28 декабря в возрасте 91 года, состоятся 7 января в Сен-Тропе, сообщил каналу BFMTV фонд артистки. Согласно решению мэрии, траурная месса в церкви Успения Богородицы начнется в 11:00 по местному времени и пройдет в закрытом режиме — только для родных и близких.

Для многочисленных поклонников звезды церемонию будут транслировать на больших экранах, установленных на центральной площади и в городском порту, а в здании мэрии откроют книгу соболезнований. Местом последнего упокоения кинодивы станет кладбище на берегу моря, где она будет похоронена в склепе неподалеку от своего первого супруга, режиссера Роже Вадима. Именно ему Бардо приписывала ключевую роль в становлении своей карьеры и мирового успеха.

Сен-Тропе, ставший для Бардо домом на долгие десятилетия, готовится к масштабному наплыву прессы и почитателей ее таланта. Власти подчеркивают, что формат мероприятия максимально соответствует воле самой актрисы, предпочитавшей скромность и уединение на своей вилле.

Ранее Фонд Брижит Бардо опубликовал видеозаписи с участием актрисы, ставшие последними в ее жизни. На кадрах 91-летняя актриса проводит время с доберманом по кличке Урф, которого ее фонд взял под опеку после того, как его хозяин оказался в доме престарелых.