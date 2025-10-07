Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 00:44

Активы американского холдинга перешли под управление Росимущества

Активы американской Silgan Metal Packaging перешли под управление Росимущества

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей в капитале ООО «Вонорус» под временное управление Росимущества. Указанная компания принадлежит дочерней структуре американского холдинга Silgan Metal Packaging.

Соответствующее решение было принято в рамках ответных мер на недружественные действия отдельных западных государств, добавил Путин. Отмечается, что введение временного управления активами не предполагает их перехода в государственную собственность или смену владельца.

Ранее сообщалось, что Минфин России планирует продать 67,25% акций ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) миноритарному акционеру из структуры Газпромбанка. Рыночная стоимость государственного пакета оценивается в 85 млрд рублей.

До этого Генпрокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд Москвы против американской корпорации Universal Beverage Company, владеющей «Главпродуктом». Согласно данным картотеки арбитражных дел, в качестве соответчиков по делу проходят акционер группы Леонид Смирнов и Universal Company 2000.

Владимир Путин
указы
активы
Росимущество
