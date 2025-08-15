Минфин продаст госпакет ЮГК структуре Газпромбанка за 85 млрд рублей

Минфин России планирует продать 67,25% акций «Южуралзолота Группы Компаний» (ЮГК) миноритарному акционеру из структуры Газпромбанка, заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев. Рыночная стоимость государственного пакета оценивается в 85 млрд рублей, передает ТАСС.

У компании есть большой миноритарный акционер, который сохранился, он там и будет главным. Мы продадим основной пакет, — пояснил Моисеев.

Он отметил, что передача акций «Алросе» не рассматривается. В июле 2025 года Росимущество стало основным акционером ЮГК после конфискации активов бывшего владельца Константина Струкова.

Отмечается, что в конце 2024 года «ААА управление капиталом» (входит в Газпромбанк) приобрела 22% акций компании. Еще 10,15% бумаг находятся в свободном обращении. Моисеев подчеркнул, что сделка не является частью программы приватизации.

Замминистра уточнил, что ведомство намерено завершить сделку до конца года. По словам Моисеева, это «один из объектов, который Минфин планирует продать как можно скорее».

«Южуралзолото» входит в число крупнейших золотодобывающих компаний России с активами в Челябинской области, Хакасии и Красноярском крае. Продажа госпакета позволит вывести предприятие под контроль стратегического инвестора.

Ранее стало известно, что новым президентом «Южуралзолота» стал Семен Гринько. Соответствующие изменения были внесены в реестр 7 августа, спустя менее месяца после отстранения от должности предыдущего руководителя компании Константина Струкова.