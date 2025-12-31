Вытирал ноги о флаг ЕС, писал письма Лаврову: кто такой Гжегож Браун

В Польше меняется политический ландшафт. На арену выходят новые партии и лица, которые постепенно набирают силу. Одним из таких оказался лидер движения «Конфедерация польской короны» Гжегож Браун. Он не скрывает своего скептического отношения к поддержке Украины, открыто критикует ЕС и не боится высказывать альтернативную точку зрения об СВО. Может ли Браун прорваться в высшие эшелоны власти и положить конец вражде Польши с Россией — в материале NEWS.ru.

Как партия Брауна теснит польских лидеров

Польское издание Forum 24 пишет, что в последних рейтингах популярности политических партий «Конфедерация польской короны» оказалась на третьем месте. Она фактически дышит в спину либеральной «Гражданской платформе» премьера страны Дональда Туска и консервативному движению «Право и справедливость», которое поддерживает президента республики Кароля Навроцкого.

«Если мелкие либеральные партии теряют популярность, то „Конфедерация“ Брауна <…> может стать необходимым фактором для образования любого правого правительства», — пишет СМИ.

При этом издание отмечает, что любая коалиция с участием партии Гжегожа Брауна будет более лояльной к Москве и крайне враждебной к Украине.

«Неформальная пророссийская коалиция Венгрии, Словакии и Чешской Республики, таким образом, вероятнее всего, расширилась бы за счет нового и очень важного члена», — добавляют обозреватели.

Кто такой Гжегож Браун

58-летний Браун — не новичок на польской политической арене. Еще в 2015 году он впервые баллотировался в президенты, но тогда получил от избирателей менее одного процента голосов. В 2019 он так же безуспешно претендовал на пост мэра Гданьска и кресло депутата в Европарламенте (ЕП). Удача улыбнулась Брауну, когда он сумел избраться в сейм Польши, где и заседал до 2024 года. После он все же получил мандат в ЕП.

Гжегож Браун во время демонстрации Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев в беседе с NEWS.ru отметил, что Браун — выходец из польской интеллигенции, представитель влиятельной и укорененной в элите семьи. Его отец был известным режиссером, сестра — популярная актриса, а дядя — политик и президент Польского телевидения (TVP). В своих публичных выступлениях он не раз высказывался против помощи Украине и критиковал наднациональные европейские структуры, подчеркнул эксперт.

«Браун — убежденный противник Евросоюза, который он иначе как „евроколхозом“ не называет. Он вытирал ноги о флаг ЕС, неоднократно выступал за восстановление отношений с Россией, писал письма на имя президента Польши, министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Он единственный, кто не поддержал в 2022 году парламентскую резолюцию с осуждением СВО. Заявлял, вопреки позиции официальной Варшавы, что дроны, залетевшие на территорию Польши, не принадлежат РФ», — перечислил Воробьев.

Весной 2025 года один из помощников Брауна сорвал на митинге флаг Украины, и тот полностью взял ответственность на себя: политик заявил, что это сделано по его прямому поручению. По словам Воробьева, в нынешних условиях эта риторика говорит о смелости Брауна.

«Вместе с тем основной его политический конек — это совершенно лютый антисемитизм, который традиционно находит широкую поддержку у польских масс. Он во всем видит еврейский заговор и даже погасил с помощью огнетушителя в польском парламенте праздничный еврейский светильник — ханукию, вызвав грандиозный скандал», — добавил Воробьев.

Гжегож Браун Фото: Husejnow/Global Look Press

Какие у Брауна перспективы в политике

В 2025 году Браун вновь принял участие в президентских выборах в Польше. За него отдали голоса 6,34% избирателей, что существенно выше результата 2015-го — 0,83%. Однако специалист по Центральной Европе политолог Вадим Трухачев в беседе с NEWS.ru усомнился, что у Брауна есть реальные перспективы пробиться в высшие властные слои.

«У него есть шанс сформировать в сейме небольшую фракцию, но не более. В рамках блока „Конфедерация“ есть более популярные и умеренные фигуры, такие как Славомир Ментцен. Браун же для польского избирателя остается маргиналом», — считает эксперт.

Схожего мнения придерживается политолог Юрий Шевцов. Он пояснил NEWS.ru, что в биполярной политической системе Польши для таких политиков, как Браун, просто нет места.

«Страна разделена на две части: так называемую конгрессовку — территории, которые входили в состав Российской и Австрийской империй — и очищенные от немцев районы западной Польши, которые присоединили к республике после войны. Первая часть — электорат консерваторов, а вторая — оплот либерализма. Радикал Браун так или иначе примыкает к консерваторам», — сказал он.

По словам Шевцова, политики, ратующие за сближение с РФ, время от времени появляются в Польше, но не задерживаются у власти надолго.

«Потом с ними что-нибудь случается. Был такой Анжей Леппер, который при загадочных обстоятельствах покончил с собой. Единственный шанс Брауна — влиться в консервативный мейнстрим», — добавил эксперт.

Изменятся ли отношения России и Польши

Сложившееся положение дел в Польше фактически не оставляет ей шансов на улучшение отношений с Россией, считают опрошенные NEWS.ru эксперты.

«Около 90% населения относятся к нашей стране негативно. Браун — политик исключительно эпатажного склада. Польская пресса называет его пророссийским, но это не совсем так. Он не столько пророссийский, сколько антиукраинский. Браун принципиально не желает закрывать глаза на героизацию Бандеры, которого в Польше считают террористом и виновником геноцида поляков», — отметил Трухачев.

Гигантская кукла Гжегожа Брауна во время демонстрации, посвященной Дню национальной независимости Польши Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

По его словам, раздражение против Украины растет, но важно понимать: «против Украины» не значит «за Россию».

«Политическая русофобия в Польше впитывается буквально с молоком матери — это неотъемлемая часть их национального сознания и внутренней политики. Надеяться на „прозрение“ не стоит. На бытовом уровне конфликт может проявляться в недовольстве поведением беженцев и распределением пособий, на чем и играет Браун. Но это лишь бытовое раздражение, которое никак не конвертируется в улучшение отношений с Россией», — резюмировал политолог.

Читайте также:

«Наш парень Саддам». Лидер Ирака поверил США и потерял все: как это было

Попался со снюсом в ООН: как русофоб-сутенер Навроцкий стал главой Польши

Тайна белого пакетика: что «кокаинист» Макрон привез нюхачу Зеленскому

«Фюрер Урсула». Почему Трамп унизил дочь фаната нацистов фон дер Ляйен

«Сильно обдолбана»: фанатка Муссолини Мелони вновь ведет Италию к фашизму