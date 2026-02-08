Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 03:04

Захарова указала Израилю на фактор роста антисемитизма в ЕС

Захарова: Израиль должен увидеть связь антисемитизма и сноса советских обелисков

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва ведет диалог с Израилем о случаях разрушения памятников воинам-освободителям в Европе и его последствиях. По мнению российской стороны, это явление напрямую способствует росту антисемитских настроений.

Дипломат подчеркнула, что Россия активно доносит эту позицию до своих израильских партнеров. Акты вандализма и демонтажа мемориалов советским солдатам, по ее словам, не только оскверняют память о жертвах нацизма, но и создают опасный прецедент.

Пытаемся <…> убедить израильских коллег, что уничтожение мемориалов советским солдатам (евреям в том числе), остановившим нацистский холокост, — это один из факторов роста антисемитизма в Европе, — сказала она.

Ранее Захарова отметила, что Москва воспринимает случаи героизации нацизма как идеологический фронт коллективного Запада против России. По ее словам, из-за этого на Украине к власти пришли необандеровцы. Причем обращать внимание на это начали задолго до начала спецоперации, уточнила она. Так, сначала все это наблюдалось в странах Восточной Европы, где были отработаны технологии постсоветской «декоммунизации», уточнила Захарова.

