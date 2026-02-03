Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 12:21

Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал $1 млрд

Трамп заявил о требовании $1 млрд от Гарвардского университета

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Администрация президента США Дональда Трампа намерена потребовать от Гарвардского университета $1 млрд (более 77 млрд рублей) компенсации. Власти страны больше не планируют поддерживать какие-либо отношения с учебным заведением, написал в соцсети Truth Social американский лидер.

Крайне антисемитский Гарвардский университет передает много «чепухи» терпящей неудачи New York Times. <…> Мы теперь требуем $1 млрд компенсации и больше не желаем иметь каких-либо дел с Гарвардским университетом в будущем, — написал Трамп.

Ранее газета The New York Times сообщила, что администрация президента США намерена обжаловать судебное решение, принятое в пользу Гарвардского университета в его споре с федеральными властями. По данным издания, Министерство юстиции США планирует обратиться в Апелляционный суд первого округа. Поводом для апелляции стало решение судьи Эллисон Берроуз от 3 сентября, которое обязало власти возобновить ранее приостановленные грантовые выплаты Гарвардскому университету.

До этого сообщалось, что Гарвардский университет неохотно согласился выполнить требования администрации президента США и урегулировать конфликт с Белым домом. Руководство учреждения предложило выплатить до $500 млн (39,7 млрд рублей). По данным агентства Reuters, Белый дом потребовал от нескольких американских университетов, в том числе от Гарвардского, выплатить штрафы, поскольку они якобы не смогли искоренить антисемитизм в своих кампусах. В обмен на это заведениям пообещали восстановить федеральное финансирование.

