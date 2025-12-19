Власти США подадут апелляцию по делу о грантах Гарварду NYT: администрация США обжалует решение суда о грантах для Гарварда

Администрация президента США Дональда Трампа намерена обжаловать судебное решение, принятое в пользу Гарвардского университета в его споре с федеральными властями, сообщает The New York Times. По данным издания, Министерство юстиции США планирует обратиться в Апелляционный суд первого округа.

Поводом для апелляции стало решение судьи Эллисон Берроуз от 3 сентября, которое обязало власти возобновить ранее приостановленные грантовые выплаты Гарвардскому университету.

В середине апреля Министерство образования США объявило о заморозке грантов для Гарварда на сумму $2,2 млрд (177,3 млрд рублей), а также долгосрочных контрактов на $60 млн (более 4,8 млрд рублей). Перед этим администрация США потребовала от университета изменить внутреннюю политику, обосновав требования необходимостью защиты студентов еврейского происхождения от проявлений антисемитизма.

Ранее сообщалось, что Гарвардский университет неохотно согласился выполнить требования администрации президента США и урегулировать конфликт с Белым домом. Руководство учреждения предложило выплатить до $500 млн (39,7 млрд рублей). По данным агентства Reuters, Белый дом потребовал от нескольких американских университетов, в том числе от Гарвардского, выплатить штрафы, поскольку они якобы не смогли искоренить антисемитизм в своих кампусах. В обмен на это заведениям пообещали восстановить федеральное финансирование.