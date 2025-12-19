Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 12:00

Власти США подадут апелляцию по делу о грантах Гарварду

NYT: администрация США обжалует решение суда о грантах для Гарварда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Администрация президента США Дональда Трампа намерена обжаловать судебное решение, принятое в пользу Гарвардского университета в его споре с федеральными властями, сообщает The New York Times. По данным издания, Министерство юстиции США планирует обратиться в Апелляционный суд первого округа.

Поводом для апелляции стало решение судьи Эллисон Берроуз от 3 сентября, которое обязало власти возобновить ранее приостановленные грантовые выплаты Гарвардскому университету.

В середине апреля Министерство образования США объявило о заморозке грантов для Гарварда на сумму $2,2 млрд (177,3 млрд рублей), а также долгосрочных контрактов на $60 млн (более 4,8 млрд рублей). Перед этим администрация США потребовала от университета изменить внутреннюю политику, обосновав требования необходимостью защиты студентов еврейского происхождения от проявлений антисемитизма.

Ранее сообщалось, что Гарвардский университет неохотно согласился выполнить требования администрации президента США и урегулировать конфликт с Белым домом. Руководство учреждения предложило выплатить до $500 млн (39,7 млрд рублей). По данным агентства Reuters, Белый дом потребовал от нескольких американских университетов, в том числе от Гарвардского, выплатить штрафы, поскольку они якобы не смогли искоренить антисемитизм в своих кампусах. В обмен на это заведениям пообещали восстановить федеральное финансирование.

США
гранты
Дональд Трамп
университеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Горьковский автозавод представил сверхдлинную «Газель Next»
Путин назвал скромным рост производительности труда в России
Самые яркие кадры прямой линии — 2025 с Владимиром Путиным
Появилось видео сокрушительного удара по логистике ВСУ в Одессе
Нестареющая классика: какие иномарки 1990-х стали выгодной инвестицией
«Это успех»: Путин о создании мегасайенс-установки СКИФ
Нежная классика: селедка под шубой с яйцами — любимый праздничный салат
Католическое Рождество 24–25 декабря: история и светские традиции
Раскрыто, на активы каких стран может позариться ЕС после России
Финансист объяснил, кто получит семейные выплаты в 2026 году
Назван топ-5 главных тем прямой линии Путина
Путин рассказал, как Запад «помогает» вернуть российских ученых
Путина спросили, где находится душа Сталина
Путин заявил, что не страшно передать страну бойцам СВО
Путин раскрыл ситуацию с госдолгом России
Путин назвал попытку изъятия российских активов в ЕС грабежом
Путину предложили сделать на месте Ельцин Центра в Екатеринбурге музей СВО
Диетолог предупредила, какие продукты сильнее всего вредят мозгу
Путин перечислил ключевые цели России
Путин раскрыл объемы международных резервов Центробанка России
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.