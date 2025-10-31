Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 15:02

Россиянам рассказали, какую проблему помогла решить грантовая поддержка

Новиков: грантовая поддержка позволила заместить западное финансирование

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Грантовая поддержка некоммерческих организаций создавалась для того, чтобы отказаться от западного финансирования, заявил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на форуме «Сообщество», посвященному 20-летию Общественной палаты России. По его словам, которые приводит NEWS.ru, государственные гранты положительно влияют на устойчивость внутриполитической системы.

Огромное число некоммерческих организаций перешло с западного финансирования на российское. <…> То, что удалось гражданское общество перетащить с этой системы финансирования на систему финансирования через Фонд президентских грантов и Фонд культурных инициатив, — это большое достижение, я вас с этим поздравляю, — заявил Новиков.

Он привел в пример ряд стран, где люди выходили на митинги, финансируемые через различные европейские институты. Новиков пояснил, что западные источники финансирования требовали от них выходить на улицу и добиваться отставки правительства под угрозой прекращения денежных поступлений. По его словам, люди выходили и начинали протестовать.

Слава богу, у нас эта проблема сегодня решен, — добавил спикер.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила временно маркировать средства, выплаченные раненым участникам СВО, чтобы защитить их от мошенников. Она сообщила, что все чаще бойцы, получившие деньги за ранение, становятся жертвами обмана и обращаются за помощью.
