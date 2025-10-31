Россиянам рассказали, какую проблему помогла решить грантовая поддержка

Грантовая поддержка некоммерческих организаций создавалась для того, чтобы отказаться от западного финансирования, заявил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на форуме «Сообщество», посвященному 20-летию Общественной палаты России. По его словам, которые приводит NEWS.ru, государственные гранты положительно влияют на устойчивость внутриполитической системы.

Огромное число некоммерческих организаций перешло с западного финансирования на российское. <…> То, что удалось гражданское общество перетащить с этой системы финансирования на систему финансирования через Фонд президентских грантов и Фонд культурных инициатив, — это большое достижение, я вас с этим поздравляю, — заявил Новиков.

Он привел в пример ряд стран, где люди выходили на митинги, финансируемые через различные европейские институты. Новиков пояснил, что западные источники финансирования требовали от них выходить на улицу и добиваться отставки правительства под угрозой прекращения денежных поступлений. По его словам, люди выходили и начинали протестовать.

Слава богу, у нас эта проблема сегодня решен, — добавил спикер.

