Москалькова рассказала, как защитить выплаты участникам СВО от мошенников Москалькова предложила маркировать выплаты СВО для защиты от мошенников

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила временно маркировать средства, выплаченные раненым участникам специальной военной операции. По ее словам, которые приводит РИА Новости, это позволит защитить бойцов от участившихся случаев мошенничества.

Мы сейчас получаем много обращений о том, что наши бойцы становятся теми людьми, которые получили деньги за ранение и стали жертвами мошенников. <…> Они приходят сейчас к нам, говорят, что лишились этих денег. <…> Может быть, маркировать временно эти деньги и помогать ребятам распорядиться ими, — подчеркнула омбудсмен.

По ее словам, злоумышленники нередко предлагают военным «вложить» деньги под выгодный процент или «удачно» приобрести квартиру. Москалькова также напомнила, что участникам СВО доступна бесплатная юридическая помощь.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Олег Мосеев на встрече с уполномоченной по правам человека уточнил, что более тысячи ветеранов спецоперации, прошедших реабилитацию, трудоустроены в 2025 году. По его словам, некоторые военнослужащие продолжают службу в своих частях или поступают в военно-учебные заведения, в которых вводятся специальные должности.