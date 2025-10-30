В МО сообщили, сколько вылечившихся бойцов СВО трудоустроились в 2025 году

В МО сообщили, сколько вылечившихся бойцов СВО трудоустроились в 2025 году Более тысячи прошедших лечение ветеранов СВО трудоустроились в 2025 году

Более тысячи ветеранов спецоперации, прошедших реабилитацию, трудоустроены в 2025 году, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Олег Мосеев на встрече с омбудсменом Татьяной Москальковой. По его словам, некоторые военнослужащие продолжают службу в своих частях или поступают в военно-учебные заведения, в которых вводятся специальные должности, передает ТАСС.

Создано уже 11 реабилитационно-образовательных центров, в которых организована переподготовка по новым военно-учетным специальностям. Только в этом году 1006 военнослужащих направлены в муниципальные военкоматы и не только, — сообщил Мосеев.

Генерал подчеркнул, что социальное обеспечение военнослужащих является первостепенной задачей Минобороны и постоянно находится в поле зрения ведомства.

Ранее стало известно, что самыми востребованными профессиями среди ветеранов СВО стали юриспруденция, управление, психология и робототехника. В Центре переподготовки ветеранов университета «Синергия» проходят бесплатное обучение более 10 тыс. участников специальной военной операции.