ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожье

Военнослужащие Восточной группировки войск в течение минувших суток завершили освобождение населенного пункта Варваровка в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны России. Подразделения продолжают продвижение в глубину украинской обороны.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны России предоставило данные, согласно которым Вооруженные силы Украины за последние сутки потеряли примерно 1450 военнослужащих в зоне специальной военной операции. Согласно сводке ведомства, в результате действий российской группировки войск «Север» потери украинской стороны превысили 240 человек.

Кроме того, командир расчета БПЛА с позывным Хантер рассказал, что под Новогродовкой в Донецкой Народной Республике бывшие военнослужащие ВСУ, перешедшие в батальон имени Максима Кривоноса, захватили в плен группу украинских солдат. После беседы с бывшими сослуживцами часть пленных решила перейти на сторону России.