Бойцы ВСУ под Новогородовкой перешли на сторону ВС России Командир Хантер: в ДНР бойцы ВСУ сдались в плен и перешли на сторону РФ

Под Новогродовкой в Донецкой Народной Республике бывшие военнослужащие ВСУ, перешедшие в батальон имени Максима Кривоноса, захватили в плен группу украинских солдат, рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА с позывным Хантер. Часть из них, пообщавшись с экс-сослуживцами, решила перейти на сторону России.

Хантер объяснил, что сразу вывезти задержанных с позиций не удалось, поэтому какое-то время они находились вместе с российскими штурмовиками. Военнопленные содержались на позициях и в подвалах домов.

Понятно, сразу вывезти их не могли <...> Много общались, разговаривали. Ребята им рассказывали про подразделение, – рассказал он.

Хантер подчеркнул, что на мнение военнопленных повлияло именно длительное взаимодействие с российскими солдатами. Часть украинских военных теперь встала под знамена батальона Кривоноса.

Ранее сообщалось, что в ДНР также сформирован отдельный добровольческий батальон отряд имени Максима Кривоноса. Его создали осенью 2023 года из числа перешедших на сторону России бойцов ВСУ, а также мирных жителей Украины, не смирившихся с политикой киевских властей.