14 декабря 2025 в 12:29

Минобороны России раскрыло катастрофические потери ВСУ

ВСУ за сутки потеряли порядка 1450 солдат

ВС Украины ВС Украины Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
За последние сутки Вооруженные силы Украины потеряли примерно 1450 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, такие данные предоставило Министерство обороны России. Согласно сводке ведомства, в результате действий российской группировки войск «Север» украинская сторона потеряла более 240 человек.

Группировка «Запад» поразила позиции ВСУ, что привело к ликвидации 220 военнослужащих бывшей советской республики. Группировка «Юг» уничтожила до 150 солдат ВСУ. Потери противника от действий группировки «Центр» достигли 495 человек. На направлении «Восток» потери Киева превысили 300 человек, а на направлении «Днепр» — более 45 военнослужащих.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер говорил, что оборонные возможности вооруженных сил Украины близки к полному краху в связи с исчерпанием людских ресурсов и появлением разрывов в линии фронта. Он считает, что сдерживание наступления российской армии превратилось в непосильную задачу.

До этого источник в российских силовых структурах сообщил, что подразделения ВСУ в Харьковской области продолжают нести значительные потери. Это происходит даже несмотря на создание сводных отрядов из различных бригад и полков. По словам источника, главной причиной высокой гибели личного состава является недостаточная слаженность действий солдат.

