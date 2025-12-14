Подразделения ВСУ в Харьковской области, несмотря на формирование сводных боевых отрядов из разных бригад и полков, несут большие потери, сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, причина высокой смертности личного состава — низкая слаженность бойцов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это еще больше усугубляет ситуацию для ВСУ на этом направлении.

На Харьковском направлении в попытках остановить продвижение бойцов «Севера» командование ВСУ хаотично перебрасывает подразделения своих бригад по различным участкам фронта, формируя сводные боевые группы из военнослужащих различных бригад и полков. Однако из-за низкой слаженности эти отряды несут большие потери, — отметил собеседник агентства.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отмечал, что ситуация на фронте для ВСУ очень тяжелая, поэтому у Украины закончились даже гипотетические шансы победить Россию. Кроме того, он обратил внимание на серьезные проблемы со снабжением. По его словам, в этих условиях сопротивление Киева переговорам с Москвой выглядит абсурдно.