«Ситуация безнадежна»: в США сделали заявление о конфликте на Украине Профессор Миршаймер: у Украины закончились все шансы победить Россию

Ситуация на фронте для ВСУ очень тяжелая, поэтому у Украины закончились даже гипотетические шансы победить Россию, заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, в этих условиях сопротивление Киева переговорам с Москвой выглядит абсурдно.

Ситуация на поле боя безнадежна, и, кроме того, существует огромная проблема со снабжением украинцев деньгами и оружием. <...> Думаю, если бы европейцы и украинцы были умны, они бы сели в самолет, полетели в Москву и заключили сделку с русскими, — подчеркнул Миршаймер.

Эксперт считает, что у Украины и Европы просто не осталось каких-либо иных вариантов выхода из конфликта, кроме как выполнить условия РФ. Профессор отметил, что пойти на уступки по большинству основных требований Москвы, — это лучший вариант для киевских властей.

Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что российские вооруженные силы в скором времени могут освободить Одессу, пользуясь критическим состоянием ВСУ. По его словам, украинская сторона переживает полный развал, что открывает возможность для успешного российского наступления.