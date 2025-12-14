Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 07:03

«Ситуация безнадежна»: в США сделали заявление о конфликте на Украине

Профессор Миршаймер: у Украины закончились все шансы победить Россию

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Ситуация на фронте для ВСУ очень тяжелая, поэтому у Украины закончились даже гипотетические шансы победить Россию, заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. По его словам, в этих условиях сопротивление Киева переговорам с Москвой выглядит абсурдно.

Ситуация на поле боя безнадежна, и, кроме того, существует огромная проблема со снабжением украинцев деньгами и оружием. <...> Думаю, если бы европейцы и украинцы были умны, они бы сели в самолет, полетели в Москву и заключили сделку с русскими, — подчеркнул Миршаймер.

Эксперт считает, что у Украины и Европы просто не осталось каких-либо иных вариантов выхода из конфликта, кроме как выполнить условия РФ. Профессор отметил, что пойти на уступки по большинству основных требований Москвы, — это лучший вариант для киевских властей.

Ранее бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что российские вооруженные силы в скором времени могут освободить Одессу, пользуясь критическим состоянием ВСУ. По его словам, украинская сторона переживает полный развал, что открывает возможность для успешного российского наступления.

Украина
Россия
ВСУ
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожилой мужчина погиб при пожаре в Уссурийске
Священник рассказал, как икона праведного воина спасла жизнь бойцу ВС РФ
Говядина, картофель и помидоры: теплый новогодний салат без лишних хлопот
Суд разрешил спор об управлении самоходными машинами в пьяном виде
Тропический ад превратил Шри-Ланку в зону бедствия
Ураганный ветер в Махачкале обрушил на парковку рекламный щит
Трампа назвали Гринчем для европейцев
Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму
Поставки популярного российского десерта в США достигли пика с 2022 года
В одесских школах начали следить, на каком языке говорят дети
Голевая передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от разгромного поражения
Россиянам дали рекомендации по обмену валюты
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 декабря: инфографика
Командный пункт ГУР взлетел на воздух после удара БПЛА
Россиянам назвали сроки победы над пришедшим из Китая опасным гриппом
Станет любимым блюдом: теплый салат с баклажанами и брынзой
В Госдуме предупредили о штрафах за проживание без оформления регистрации
Средства ПВО защитили 14 регионов России от ночных атак ВСУ
Стали известны потери ВСУ на ключевом направлении в зоне СВО
Альпинистам объяснили возможный запрет восхождения на Эльбрус в одиночку
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.