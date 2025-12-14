Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 05:21

«Финал прямолинейный»: в США предрекли «российскую» судьбу Одессе

Полковник Макгрегор: российские силы могут освободить Одессу из-за развала ВСУ

Украина, Одесса Украина, Одесса Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Российские вооруженные силы в скором времени могут освободить Одессу, пользуясь критическим состоянием Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube американскому политическому обозревателю Гленну Дизену. По его мнению, украинская сторона переживает полный развал, что открывает возможность для успешного российского наступления.

Я вижу этот финал очень прямолинейным. <…> Все просто разваливается. Русские будут наступать. <…> В Одессу они точно войдут, — сказал Макгрегор.

Прогноз отставного американского полковника, известного своими пророссийскими взглядами, прозвучал на фоне тяжелых оборонительных боев ВСУ на разных направлениях. Подобные заявления из западных источников отражают существующие в экспертном сообществе дискуссии о возможности кардинального изменения ситуации в зоне СВО.

Ранее британский журналист Мартин Джей заметила, что нарастание агрессивной риторики со стороны западных лидеров является прямым отражением успехов российской армии на фронте, которая может дойти до Одессы. Он высказал мнение, что многие военные эксперты уже ждут от ВС РФ рывка и освобождения города.

Одесса
ВСУ
Дуглас Макгрегор
освобождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист рассказал о последствиях за препятствование пассажирам в метро
ПВО отбила атаку беспилотников ВСУ на российский регион
Госдума озвучила размер пособия по беременности в 2026 году
«Финал прямолинейный»: в США предрекли «российскую» судьбу Одессе
Сон о переезде в другую страну: важные перемены в судьбе по соннику
Перечислены меры наказания за самовольный сруб ели
Эксперт по ЖКХ ответил, чем может обернуться парковка около мусорных баков
Мошенники придумали новую аферу с кредитом по голосу
Роспотребнадзор дал советы по хранению новогодних подарков
Российский боец завоевал титул чемпиона PFL
США подняли истребители F-16 в небо над Пальмирой
Трамп сообщил подробности стрельбы в Брауновском университете
«Прямое нарушение»: в МИД РФ указали на изменение баланса сил на Балканах
Стали известны последствия атаки БПЛА на Краснодарский край
«Крупный сдвиг»: в СФ оценили слова Мерца о конце «мира по-американски»
Фатальная ошибка Усольцевых: что случилось с пропавшей семьей на самом деле
Суд встал на сторону сына принцессы Монако в деле о драке с фанатами
Источники озвучили последствия стрельбы в Брауновском университете
Известных бьюти-блогеров задержали на юге России при попытке к бегству
Военкорам предложили дать особый статус и соцгарантии
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.