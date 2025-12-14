Российские вооруженные силы в скором времени могут освободить Одессу, пользуясь критическим состоянием Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube американскому политическому обозревателю Гленну Дизену. По его мнению, украинская сторона переживает полный развал, что открывает возможность для успешного российского наступления.

Я вижу этот финал очень прямолинейным. <…> Все просто разваливается. Русские будут наступать. <…> В Одессу они точно войдут, — сказал Макгрегор.

Прогноз отставного американского полковника, известного своими пророссийскими взглядами, прозвучал на фоне тяжелых оборонительных боев ВСУ на разных направлениях. Подобные заявления из западных источников отражают существующие в экспертном сообществе дискуссии о возможности кардинального изменения ситуации в зоне СВО.

Ранее британский журналист Мартин Джей заметила, что нарастание агрессивной риторики со стороны западных лидеров является прямым отражением успехов российской армии на фронте, которая может дойти до Одессы. Он высказал мнение, что многие военные эксперты уже ждут от ВС РФ рывка и освобождения города.