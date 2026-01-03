«Опасный прецедент»: генсек ООН оценил действия США в Венесуэле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает действия США в Венесуэле опасным прецедентом, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. По словам генсека, операция Вашингтона может иметь тревожные последствия для всего региона, передает Reuters.

Генеральный секретарь глубоко встревожен недавней эскалацией в Венесуэле, кульминацией чего стали сегодняшние военные действия Соединенных Штатов в этой стране, которые могут иметь тревожные последствия для региона. Независимо от ситуации в Венесуэле, эти события создают опасный прецедент, — сказал Дюжаррик.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что удар США по Каракасу нацелен на восстановление американского влияния в Латинской Америке. По его словам, военная операция стала ответом на неудачные попытки Вашингтона организовать политический переворот в Венесуэле.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы были полностью готовы ко второй серии ударов по Венесуэле, но в ней не возникло необходимости из-за эффективности первой атаки. Он также отметил, что у берегов страны сосредоточена мощная армада.