Трамп высказался о второй волне ударов по Венесуэле Трамп заявил, что США были готовы ко второй волне ударов по Венесуэле

Соединенные Штаты были полностью готовы к нанесению второй серии ударов по территории Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп. В эфире телеканала Fox News глава Белого дома добавил, что такая необходимость в итоге не возникла.

Мы были готовы ко второй волне [ударов]. У нас все было готово, но эта [первая волна ударов] была столь смертоносной, столь мощной, что нам не пришлось. Но мы готовы. У нас там армада, подобной которой никто никогда не видел, — указал политик.

Вместе с этим Трамп говорил, что в ходе военной операции в Венесуэле Вооруженные силы США не понесли потерь в живой силе. При этом он признал, что некоторое количество американских военнослужащих получило ранения. Несмотря на это, Трамп назвал результаты операции «замечательными».

Американский лидер также рассказал о подготовке к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, планирование заняло около четырех дней, а сама операция несколько раз переносилась из-за неблагоприятных погодных условий.

Трамп сообщил, что Соединенные Штаты намерены принять активное участие в определении будущего политического устройства Венесуэлы. Он подчеркнул, что Вашингтон не может допустить рисков и позволить занять место Мадуро кому-либо без своего участия.