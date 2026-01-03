Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 17:44

Трамп высказался о второй волне ударов по Венесуэле

Трамп заявил, что США были готовы ко второй волне ударов по Венесуэле

Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Серия мощных взрывов прогремела в столице Венесуэлы Каракасе ночью 3 января Фото: Marcos Salgado/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Соединенные Штаты были полностью готовы к нанесению второй серии ударов по территории Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп. В эфире телеканала Fox News глава Белого дома добавил, что такая необходимость в итоге не возникла.

Мы были готовы ко второй волне [ударов]. У нас все было готово, но эта [первая волна ударов] была столь смертоносной, столь мощной, что нам не пришлось. Но мы готовы. У нас там армада, подобной которой никто никогда не видел, — указал политик.

Вместе с этим Трамп говорил, что в ходе военной операции в Венесуэле Вооруженные силы США не понесли потерь в живой силе. При этом он признал, что некоторое количество американских военнослужащих получило ранения. Несмотря на это, Трамп назвал результаты операции «замечательными».

Американский лидер также рассказал о подготовке к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, планирование заняло около четырех дней, а сама операция несколько раз переносилась из-за неблагоприятных погодных условий.

Трамп сообщил, что Соединенные Штаты намерены принять активное участие в определении будущего политического устройства Венесуэлы. Он подчеркнул, что Вашингтон не может допустить рисков и позволить занять место Мадуро кому-либо без своего участия.

США
Дональд Трамп
Венесуэла
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Домашний коньяк за несколько дней — без сложной техники
Домашний виски за выходные: секреты правильного приготовления
Названы объекты, которые США не тронули при атаке на Венесуэлу
«Опасный прецедент»: генсек ООН оценил действия США в Венесуэле
Вкусный домашний ликер для кофе и десертов: секрет «Бейлиса» своими руками
Один из ключевых союзников России осудил удары США по Каракасу
Трамп раскрыл, как и куда США вывезли Мадуро из Венесуэлы
Трамп высказался о второй волне ударов по Венесуэле
В МИД России обозначали курс взаимоотношений с Венесуэлой
Мадуро и его жене предъявили обвинения: что им вменяют, подробности
Трамп впервые заговорил о жертвах операции США в Венесуэле
Президенту Венесуэлы Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков
Лавров провел разговор с вице-президентом Венесуэлы Родригес
СК возбудил дело после страшной аварии с десятками пострадавших
Трамп раскрыл неожиданные детали «захвата» Мадуро
Трамп заявил, что решать судьбу Венесуэлы будут США
На Украине заявили о подписании важного документа с США
Названы последствия для Украины из-за нечестных переговоров с Россией
Аналитик ответил, затронет ли Россию смена власти в Венесуэле
Банки блокируют покупки на маркетплейсах? Кого это коснулось, мошенники
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.