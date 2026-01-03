Трамп впервые заговорил о жертвах операции США в Венесуэле Трамп заявил, что со стороны США при операции в Венесуэле нет погибших

В результате военной операции Соединенных Штатов в Венесуэле с американской стороны нет ни одного погибшего, заявил в эфире телеканала Fox News президент Дональд Трамп. Однако глава государства признал, что среди американских военнослужащих есть раненые. По мнению Трампа, это «замечательные» итоги.

И по-настоящему замечательно то, что с нашей стороны нет погибших, несколько раненых, — сказал политик.

Ранее Трамп заявил, что американская операция в Венесуэле прошла блестяще. Он подчеркнул, что армия заранее спланировала свои действия. При этом участие в операции приняло множество «замечательных военнослужащих». По словам Трампа, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны.

Что касается дальнейших политических перспектив Венесуэлы, США уже работают над этим. Трамп подчеркнул, что Вашингтон будет вовлечен в процесс. При этом США не могут рисковать и позволить руководить кому-то другому. Трамп также признал, что «захват» Мадуро планировался около четырех дней. Операция переносилась из-за плохой погоды.