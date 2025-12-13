Нарастание агрессивной риторики со стороны западных лидеров является прямым отражением успехов российской армии на фронте, которая может дойти до Одессы, заявил британский журналист Мартин Джей. В статье для издания Strategic Culture он высказал мнение, что многие военные эксперты уже ждут от ВС РФ рывка и освобождения города.

Чем чаще вы это слышите, тем лучше понимаете, что российские солдаты приближаются к ряду ключевых украинских городов на линии фронта — и, как предсказывают многие эксперты, после этого неизбежен рывок к взятию Одессы, — пишет Джей.

Журналист заметил, что западная риторика в целом переживает упадок. Это связано с успехами России на фронте, нежеланием президента США Дональда Трампа поставлять вооружение Киеву, а также с неспособностью европейских стран договориться о конфискации российских активов для финансирования Украины.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Зеленский может быть отстранен от должности за попытки оттянуть проведение выборов. По его мнению, украинский политик принимает все возможные меры, чтобы отсрочить свой провал, но его усилия окажутся тщетными.