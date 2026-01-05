Пожар под Липецком, мощные атаки на Белгород: как ВСУ атакуют РФ 5 января

В ночь на 5 января средства ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву и Рязанскую область, сообщили в Минобороны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что атаки ВСУ на регион усилились. В городе Ельце Липецкой области из-за украинского дрона возник пожар в промзоне. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

ВСУ пытались атаковать Россию с помощью трех БПЛА в ночь на 5 января

Силы ПВО в ночь на 5 января ликвидировали и перехватили три украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, два БПЛА уничтожили над Москвой и Московским регионом, один — над территорией Рязанской области.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 4.01 до 07:00 5.01 дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два — над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, и один БПЛА уничтожен над территорией Рязанской области», — сказано в сообщении.

После атаки дрона ВСУ под Липецком возник пожар в промзоне

В городе Ельце Липецкой области пожарные локализовали возгорание в промышленной зоне, возникшее после падения беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Оперативные службы проверяют все поступающие сообщения о возможном падении обломков дронов в разных частях города. В частности, Артамонов опроверг слухи о падении БПЛА на здание детского сада.

«Сообщения о падении БПЛА на здание детского сада не соответствуют действительности», — указал он.

Инцидент произошел вечером 4 января. Основные силы пожарных и аварийных служб были сосредоточены на промышленной территории, где и было зафиксировано возгорание. Работа по поиску возможных обломков и оценке последствий продолжается. Обстановка в городе находится под контролем, угрозы для жителей нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский БПЛА влетел в недостроенную многоэтажку в Курске

Накануне украинский БПЛА врезался в один из этажей строящейся курской многоэтажки, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Украинский дрон врезался в один из этажей МКД на проспекте Плевицкой. К счастью, в этот момент на стройобъекте никто не находился. Пострадавших нет», — написал Хинштейн.

42 беспилотника перехватили на подлете к Москве

Вечером 4 января силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, их общее количество за несколько часов достигло 42. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в одной из публикаций мэра.

Украинский дрон убил мужчину в Курской области

Мужчина погиб при атаке ВСУ на деревню Новая Николаевка Рыльского района Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Противник использовал FPV-дрон. Другие подробности неизвестны. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«К огромной скорби, в результате удара погиб 55-летний мужчина. Самые искренние слова соболезнования родным и близким. Никакие слова не помогут справиться с этой потерей», — сказано в сообщении.

ВСУ усилили атаки на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины наращивают атаки на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, накануне 4 января зафиксирован прилет около 60 БПЛА, большая их часть сбита. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

«Сегодня враг усилил атаки на Белгородскую область. Только с 09:00 до 15:00 подразделениями зафиксировано над областью порядка 60 БПЛА, больше половины из них сбиты», — уточнил Гладков.

