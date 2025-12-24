Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 19:15

Генерал ответил, когда у Украины может закончиться вооружение

Генерал Попов: у Украины может закончиться вооружение через полгода

Владимир Попов Владимир Попов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
У Украины может закончиться вооружение через полгода, предположил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. В разговоре c NEWS.ru он отметил, что Украина получает оружие через Польшу и Румынию, и пока этих складских запасов хватит как минимум до июля 2026 года.

Пока польские склады переполнены, и они регулярно поставляют сюда [на Украину] технику, вооружение, боеприпасы, комплекты медицинского оборудования и медсредства для раненых и больных. Также идут продовольственные пайки и вещевые комплекты, у них все это еще есть. Из Румынии тоже идут поставки. Я думаю, если сейчас все перекрыть и сказать, что денег нет и больше ничего не будет, кроме как со складов, Украине этого хватит еще на какое-то время. Я думаю, что до июля следующего года, то есть на полгода — это минимум, а по максимуму — весь следующий год, — объяснил Попов.

Ранее политолог Михаил Павлив заявил, что Зеленский может быть отстранен от власти уже в январе следующего года. По его словам, основным инструментом давления на украинскую власть станут антикоррупционные скандалы.

Украина
СВО
ВСУ
Польша
Софья Якимова
С. Якимова
