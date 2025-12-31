Вооруженные силы Украины испытывают дефицит снарядов калибра 155 мм, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он отметил, что российская армия значительно усложнила поставку вооружений из Румынии на Украину, а полное уничтожение этих транспортных коридоров может снизить обеспечение ВСУ примерно на 30–40%

Румыния через Измаил осуществляла поставки в Одессу, откуда далее вооружение распространялось на юг Украины к группировкам, ведущим боевые действия. Эта группировка называется «Южная». Мы можем оценить, что примерно 35–40% техники и вооружений, которые шли на эту группировку, снабжаются в основном железнодорожным и автомобильным транспортом. Поставки осуществляются через автомобильные дороги и прикарпатские проходы. Мы наносили удары. Уничтожение мостов в Затоке и Маяках, по моему мнению, снижает укомплектованность ВСУ примерно на 30–40%. На сегодняшний день они уже испытывают недостаток, в частности, в боеприпасах, 155-миллиметровых снарядах, ― объяснил Матвийчук.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец предположил, что Россия может освободить Одессу и Николаев, пока действующий украинский президент Владимир Зеленский тянет время и отказывается принимать мирный план американского лидера Дональда Трампа. Он отметил, что тактика Зеленского по затягиванию конфликта обернется большими территориальными потерями для Украины.