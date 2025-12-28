Военэксперт ответил, когда Россия может полностью освободить ДНР Военэксперт Дандыкин не исключил, что РФ полностью освободит ДНР до конца зимы

Россия может полностью освободить территорию ДНР до конца зимы 2026 года, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что у Вооруженных сил Украины практически не осталось резервов, чтобы сопротивляться армии РФ.

Я думаю, что резервов особых у врага сейчас не будет хватать. Мы уже подошли [к Славянско-Краматорской агломерации]. Бои начались в Константиновке — больше половины населенного пункта уже под контролем. Это важнейший пункт с юга. Дальше — Дружковка, Славянск и Краматорск. С севера тоже нависаем. В Красном Лимане уже идут бои. Я думаю, этот момент зимы будет решающим. Зима еще продлится два месяца. Может быть, чуть больше, ― объяснил Дандыкин.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов предположил, что ВСУ могут снизить призывной возраст до 23 лет для продолжения конфликта в 2026 году. При этом он подчеркнул, что переговорный процесс будет продолжаться.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ несут огромные потери при попытке атаковать Купянск. Он отметил, что на данном направлении украинские войска ввели в бой танки Abrams, переданные Австралией.