Экс-советник Пентагона объяснил, почему Киев никогда не вернет Одессу

Экс-советник Пентагона объяснил, почему Киев никогда не вернет Одессу Макгрегор: Одесса не вернется на Украину после освобождения Россией

Одесса не имеет исторического отношения к Украине и был создан русскими, заявил в социальной сети X бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его мнению, в случае освобождения города Россией Киев уже не сможет претендовать на его возвращение.

Как только Россия освободит Одессу, Украина никогда ее не вернет. <…> Этот город исторически российский и не имеет никакого отношения к Украине, — написал Макгрегор.

Эксперт отмечает, что Одесса была основана, построена и освоена русскими еще во времена императрицы Екатерины Великой. В своем посте он подчеркнул исключительно российское историческое наследие этого черноморского порта.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали сервер одесского морского порта, одного из важнейших для Украины. Они получили доступ ко всей секретной документации портовой администрации и записям с камер видеонаблюдения критически важного объекта.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев говорил, что объекты Военно-морских сил Украины, расположенные в Одесской области, получили повреждения в результате ударов. Было слышно несколько взрывов, а в регионе активизировались средства противовоздушной обороны. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.