Хакеры взломали сервер одесского морского порта, одного из важнейших для Украины, сообщил Telegram-канал SHOT. Они получили доступ ко всей секретной документации портовой администрации и записям с камер видеонаблюдения критически важного объекта.

По данным источников, кибератаку совершили хакеры PalachPro и Eye Of Sauron. Они также взломали портовую инфраструктуру Николаева. Инсайдеры утверждают, что действия киберпреступников стали ответом на атаки российских судов возле берегов Турции.

Хакеры установили личность охранника портового комплекса — 37-летнего Романа Ситовского, уроженца Крыма. Они также получили фото машин с номерами сотрудников украинского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Некоторые работники портов избегали мобилизации, используя служебные автомобили для передвижения.

2 декабря российский танкер Midvolga 2, следовавший в Грузию с подсолнечным маслом, подвергся нападению в 80 морских милях от побережья Турции. На борту находятся 13 членов экипажа, никто не пострадал.

Турция позже донесла украинским спецслужбам свою «решительную и предельно четкую» реакцию на атаку Midvolga 2. Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем заявила, что Киев проигнорировал предупреждения Анкары об атаках в Черном море и устроил очередной террористический акт.