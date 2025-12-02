Турция вышла на украинский след в атаке на российский танкер в Черном море

Турция донесла украинским спецслужбам свою «решительную и предельно четкую» реакцию на атаку российского танкера Midvolga 2 в Черном море, пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного источника в Анкаре. Другие подробности нападения на судно не приводятся.

Украинской стороне, в частности службам безопасности, была заявлена предельно четкая реакция Турции на атаки на суда в Черном море, — отметил инсайдер.

Об атаке на Midvolga 2 сообщило Главное управление морских дел Турции. Судно перевозит в Грузию подсолнечное масло. На борту находятся 13 членов экипажа, все они в порядке. В данный момент танкер продолжает движение в сторону Синопа.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ВСУ атакуют нефтяные танкеры в Черном море, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине. Дипломат подчеркнула, что еще одна цель, которую преследуют теракты Киева, — это срыв мирных переговоров. Захарова добавила, что спецслужбы Киева фактически заявили о своей причастности в тот момент, когда показали видео с моментами ударов.