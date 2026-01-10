В ГД ответили на обвинения Кулебы в якобы атаке РФ на суда в Черном море Депутат Колесник: якобы атакованные РФ суда в Черном море могли везти оружие

Якобы атакованные Россией суда в Черном море могли перевозить оружие на Украину, заявил NEWS член комитета Госдумы по обороны Андрей Колесник. Он напомнил, что Украина не раз привозила военные суда в свои порты под видом гражданских, из-за чего зерновая сделка и была отменена. Так он ответил на обвинения вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы в том, что Россия якобы атаковала гражданские суда, перевозившие зерно и сою.

Довольно странная история и надо с ней разобраться. Мы знаем, какое зерно привозили в украинские порты суда под третьими флагами. Суда, которые привозят на Украину оружие. Это не раз было, поэтому вся зерновая сделка была нарушена в свое время, — высказался Колесник.

Он подчеркнул, что Россия не наносит удары по гражданским объектам. Однако, отметил парламентарий, если российская разведка нашла доказательства, что суда везут оружие или боеприпасы, то удар по ним вполне мог быть применен как по законной цели.

Надо разобраться, было ли вообще там зерно. Эта практика не первый раз реализуется украинскими властями. И сейчас все это будет жестко пресекаться. Если будет четко определено, что там находятся законные военные цели, подлежащие уничтожению, они будут уничтожены, — заключил Колесник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Черное море является приоритетным для ВСУ направлением атак на регионы РФ. Он объяснил это тем, что именно там российская армия проявляет активность по уничтожению инфраструктуры Украины. Поэтому, по словам военэксперта, ВСУ бьют по южному побережью, а также пытаются атаковать Крым.