02 декабря 2025 в 09:59

Российский танкер Midvolga 2 подвергся атаке у берегов Турции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российский танкер Midvolga 2, следовавший в Грузию с подсолнечным маслом, подвергся нападению в 80 морских милях от побережья Турции, пишет Deniz Haber со ссылкой на главное управление морских дел страны. На борту находятся 13 членов экипажа, все они в порядке. Судно не запрашивает помощи и продолжает движение в сторону Синопа.

Танкер Midvolga 2 сообщил, что подвергся нападению в 80 милях от нашего побережья, следуя из России в Грузию с грузом подсолнечного масла, — сказано в сообщении.

Midvolga 2 построен в 2014 году, ходит под российским флагом и приписан к Большому порту Санкт-Петербург. Владельцем является Средневолжская судоходная компания.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ВСУ атакуют нефтяные танкеры в Черном море, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине. Дипломат подчеркнула, что еще одна цель, которую преследуют теракты Киева, — это срыв мирных переговоров. Захарова добавила, что спецслужбы Киева фактически заявили о своей причастности в тот момент, когда показали видео с моментами ударов.

