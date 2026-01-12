Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 08:38

В США заговорили о снятии санкций с Венесуэлы

Министр финансов США Бессент заявил о скором снятии санкций с Венесуэлы

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Администрация США рассматривает возможность полной отмены санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, заявил Reuters глава Минфина Скотт Бессент. Он подчеркнул, что Вашингтон готов действовать оперативно для стабилизации поставок энергоресурсов. Бессент подчеркнул, что Минфин ищет механизмы для возвращения средств в страну для обеспечения работы госслужб и безопасности.

Мы снимаем санкции с продажи нефти. Это может произойти уже на следующей неделе, — информировал министр.

Экономическая стратегия Вашингтона включает привлечение крупнейших международных кредиторов к процессу стабилизации ситуации в республике. На этой неделе глава Минфина намерен провести встречи с руководителями МВФ и Всемирного банка для обсуждения условий возобновления полноценного сотрудничества. Одним из ключевых инструментов поддержки могут стать замороженные в данный момент специальные права заимствования (SDR) на сумму почти $5 млрд (391 млрд рублей), их направят на восстановление экономики.

Ранее глава Министерства энергетики США Крис Райт заявил, что роль Белого дома в контроле над ситуацией в Венесуэле для последующей передачи власти может сохраниться на годы. Политик уточнил, что точных сроков на данный момент назвать не может.

США
Венесуэла
санкции
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия хочет упростить поездки для туристов в четыре страны
«Молодежь хочет фактуру»: Мизулина призвала показать пруфы об иноагентах
Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме под Иркутском
Украинец получил срок за предложение руки и сердца с гранатой
На пляже Эквадора нашли человеческие головы
Турецкий актер вышел на связь после новостей о задержании
Названы лауреаты актерских номинаций премии «Золотой глобус»
Экономист раскрыл, что угрожает существованию Европы в нынешнем виде
Российская «Герань» ударила по военному объекту в Киеве
Мясо по-татарски: идеальный рецепт говядины — будет нежной и сочной
Малайзия заблокировала чат-бот Grok Илона Маска
Стало известно, кто получил «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драме
Бойцов «Хартии» разгромили под Веселым
Шесть украинских БПЛА сбили над российским регионом
Врач объяснила, почему мужчины должны носить подштанники зимой
Открытки на старый Новый год: простые пожелания от души и сердца
Цены на золото и серебро побили исторический рекорд
Экс-глава совета директоров «Локомотива» стал фигурантом дела об убийстве
Секретный ингредиент крабового салата: такого не ели ни вы, ни ваши гости
В США заговорили о снятии санкций с Венесуэлы
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.