В США заговорили о снятии санкций с Венесуэлы Министр финансов США Бессент заявил о скором снятии санкций с Венесуэлы

Администрация США рассматривает возможность полной отмены санкций в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, заявил Reuters глава Минфина Скотт Бессент. Он подчеркнул, что Вашингтон готов действовать оперативно для стабилизации поставок энергоресурсов. Бессент подчеркнул, что Минфин ищет механизмы для возвращения средств в страну для обеспечения работы госслужб и безопасности.

Мы снимаем санкции с продажи нефти. Это может произойти уже на следующей неделе, — информировал министр.

Экономическая стратегия Вашингтона включает привлечение крупнейших международных кредиторов к процессу стабилизации ситуации в республике. На этой неделе глава Минфина намерен провести встречи с руководителями МВФ и Всемирного банка для обсуждения условий возобновления полноценного сотрудничества. Одним из ключевых инструментов поддержки могут стать замороженные в данный момент специальные права заимствования (SDR) на сумму почти $5 млрд (391 млрд рублей), их направят на восстановление экономики.

Ранее глава Министерства энергетики США Крис Райт заявил, что роль Белого дома в контроле над ситуацией в Венесуэле для последующей передачи власти может сохраниться на годы. Политик уточнил, что точных сроков на данный момент назвать не может.