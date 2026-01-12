Цены на золото и серебро побили исторический рекорд Цена на золото впервые составила более $4,6 тыс.

Цена на золото превысила свой исторический максимум и составила более $4,6 тыс. (около 360 тыс. рублей) за тройскую унцию, следует из данных торгов. Стоимость серебра также побила рекорд — более $83 (6,4 тыс. рублей) за унцию.

Так, цена на золото на нью-йоркской бирже Comex в 08:09 мск сначала повысилась до $4581,45 (358 тыс. рублей), затем — до $4612,4 (360 тыс. рублей). Мартовский фьючерс на серебро подорожал до $83,522 (6,5 тыс. рублей) за унцию, максимум составил $83,88 (6561 рубль).

Ранее сообщалось, что цены на золото и другие драгоценные металлы резко выросли 5 января на фоне обострения политического кризиса в Венесуэле. Так, спотовая цена золота выросла на 2,1%, достигнув $4422 (345,9 тыс. рублей) за унцию, а фьючерсы на февраль подорожали на 2,4% — до $4433,3 (346,8 тыс. рублей).

До этого стало известно, что серебро и платина стали самыми дорогими товарами в мире в 2025 году. При этом дешевле всего продавался апельсиновый сок. С начала 2025 года серебро подорожало в 2,4 раза, платина — в 2,3 раза.