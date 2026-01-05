Атака США на Венесуэлу
Золото бьет ценовые рекорды на фоне кризиса в Венесуэле

После ареста Мадуро золото подскочило в цене до $4422 за унцию

Цены на золото и другие драгоценные металлы резко выросли в понедельник, 5 января, на фоне обострения политического кризиса в Венесуэле, сообщает «Финмаркет». Так, спотовая цена золота выросла на 2,1%, достигнув $4422 (345,9 тыс. рублей) за унцию, а фьючерсы на февраль подорожали на 2,4% — до $4433,3 (346,8 тыс. рублей).

Серебро также показало значительный рост: спотовая цена поднялась на 3,8%, до $75,33 (5,8 тыс. рублей), а за прошлый год подорожала в 2,5 раза. 29 декабря был установлен исторический максимум — $83,62 (6,5 тыс. рублей) за унцию.

До этого появилась информация, что серебро и платина стали самыми дорогими товарами в мире в 2025 году. При этом дешевле всего продавался апельсиновый сок. С начала 2025 года серебро подорожало в 2,4 раза, платина — в 2,3 раза. Еще один металл — палладий — увеличился в цене в 1,85 раза.

Из энергоносителей повысилась стоимость на уран — на 11,5%, а самой подорожавшей сельскохозяйственной продукцией стала телятина (32%). При этом, по данным бирж, за 2025 год снизилась цена на апельсиновый сок (60%) и какао-бобы (54% на Лондонской бирже).

