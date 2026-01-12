13 января — День российской печати: от «Ведомостей» до наших дней

Ежегодно 13 января День российской печати собирает под одним знаменем представителей различных медийных профессий. Этот день чествует журналистов печатных СМИ, онлайн-изданий, редакторов, корректоров, фотокорреспондентов и верстальщиков. Поздравления с Днем печати уместны и для сотрудников радио и телевидения: их эфиры начинаются с написания сценариев и текстов, поэтому они тоже относятся к работникам пера.

Указ Петра I: как в России появилась первая газета

История Дня российской печати берет отсчет с Петровской эпохи. 16 декабря 1701 года император издал указ о формировании регулярного печатного издания. Спустя несколько недель в следующему году, 2 января (или 13 января по новому стилю), россияне увидели дебют «Ведомостей о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах». Петр I и российская периодика стали синонимами преобразований: государь собственноручно редактировал публикации, выбирал темы материалов и контролировал переводы зарубежных новостей.

История газеты «Ведомости» и развитие прессы в Российской империи

Когда появилась первая газета в России, ее тираж колебался от нескольких десятков до сотен копий, а максимальный выпуск насчитывал 4 тысячи экземпляров. Первая российская газета «Ведомости» содержала информацию о жизни страны и пересказы статей из немецкой и голландской прессы. Связь Петра I и российской печати укреплялась: к 1710 году издание перешло на новый гражданский шрифт, упростивший восприятие текста читателями. Этот шрифт император лично разработал и утвердил, стремясь сделать чтение более доступным для широких слоев населения и приблизить русскую типографику к европейским образцам. Реформа письменности стала частью масштабных петровских преобразований, направленных на модернизацию страны и распространение просвещения.

Когда появилась первая газета в России, то у ее истоков стояли директор Печатного двора Федор Поликарпов и справщик Михаил Аврамов, которые отвечали за выпуск номеров.

После смерти Петра издание продолжило существование, а в Российской империи началось активное развитие прессы: появились «Санкт-Петербургские ведомости» в 1728 году, затем частные издания и специализированные журналы. К концу XVIII века российская пресса включала десятки наименований, освещавших политику, науку, литературу и общественную жизнь.

Петр I Фото: Б.Манушин/РИА Новости

Праздник в СССР и современной России: традиции и награды

История Дня российской печати в Союзе Советских Социалистических Республик имела иную хронологию: с 1922 года праздновали День советской печати 5 мая — это дата первого выхода печатного издания «Правда». Возвращение к петровской традиции произошло 28 декабря 1991 года решением Верховного Совета РСФСР, когда праздник снова закрепили за 13-м числом первого месяца нового года.

Современные традиции празднования Дня прессы предусматривают церемонии награждения отличившихся сотрудников грамотами и дипломами, организацию специализированных круглых столов, конгрессов и корпоративов. История Дня российской печати пополнилась свежими ритуалами: музейные учреждения готовят специальные программы, культурные центры устраивают диалоги с медийщиками. Представители профессии следуют особым приметам: главные редакторы считают, что стоящий во время трансляции руководитель приносит удачу выпуску, а отдельные ведущие выбирают красную одежду по понедельникам ради благополучной рабочей недели.

Как поздравить журналистов и работников СМИ

По традиции поздравления с Днем печати заслуживают не исключительно авторы статей и их руководители, но также фотожурналисты, бильд-редакторы, специалисты по корректуре, дизайнеры макетов — весь коллектив, обеспечивающий выход номеров. В числе медийных персон современности — Ксения Собчак, военкор Александр Сладков, кремлевский пул-журналист Павел Зарубин, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, глава RT Маргарита Симоньян. 13 января День российской печати дает возможность отметить труд мастеров информационного цеха.

Традиции Дня печати подразумевают искренние пожелания: выразите журналистам надежду на яркие темы репортажей, креативный подход, карьерные достижения и проверенные каналы получения фактов. Поздравления с Днем печати можно дополнить полезными подарками.

