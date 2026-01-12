Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 08:09

Жителей Московского региона предупредили о 20-градусных морозах

Синоптик Макарова: морозы до минус 20 градусов возможны ночью в Москве и области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Морозы до минус 20 градусов возможны ночью в Москве и области, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Она отметила, что в течение недели температура воздуха будет немного ниже нормы.

В начале недели температура около нормы. Затем понижение, среднесуточная температура будет ниже нормы на три — пять градусов, — сказала Макарова.

Синоптик рассказала, что в понедельник, 12 января, температура воздуха днем в Москве составит минус 3–5 градусов, в Подмосковье — минус 2–7 градусов. При этом в ночь на вторник, 13 января, в столице похолодает до минус 8–10 градусов, по области — до минус 12. В среду станет еще морознее: ночью в Москве прогнозируют минус 11–13 градусов, в Подмосковье — до минус 20 градусов.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что жителям Москвы стоит подготовиться к продолжительной снежной погоде. Осадки в столице продлятся как минимум до пятницы, 16 января. Синоптики предупредили о периодических снегопадах разной степени интенсивности. Ожидается, что 12 января осадки будут наиболее сильными: ночью прогнозируется снег, а на юго-востоке области — интенсивный.

