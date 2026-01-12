Атака США на Венесуэлу
Стало известно, кто получил «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драме

Джесси Бакли завоевала «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драме

Джесси Бакли Джесси Бакли Фото: IMAGO/imageSPACE/imago-images.de/Global Look Press
Ирландская актриса Джесси Бакли стала обладательницей «Золотого глобуса» за роль в исторической драме «Гамнет». В борьбе за звание лучшей драматической актрисы она сумела обойти таких звезд Голливуда, как Дженнифер Лоуренс и Джулия Робертс. Прямую трансляцию вечера вел телеканал CBS.

В комедийном жанре лидерство захватила Роуз Бирн, отмеченная за роль в проекте «Я бы тебя пнула, если бы могла». Конкуренция в этой категории была высокой: на приз претендовали Синтия Эриво с продолжением мюзикла «Злая» и оскароносная Эмма Стоун. Однако жюри отдало предпочтение именно Бирн, выделив ее комедийный талант среди прочих ярких работ прошедшего года.

Ранее стало известно, что фильмы «Грешники» и «Сентиментальная ценность» стали главными фаворитами в борьбе за звание лучшей киноленты на премии «Оскар-2026». Американскому актеру Майклу Б. Джордану за главную роль в «Грешниках» критики также пророчат номинацию на лучшую мужскую роль. По информации издания, следующими в списке потенциальных номинантов идут картины «Бугония» и «Секретный агент».

