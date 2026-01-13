Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 11:52

Раскрыто, что рассмешило Ди Каприо на вручении «Золотого глобуса»

Профайлер Давыдов: Ди Каприо рассмешил интерес актрисы Инфинити к K-pop

Леонардо Ди Каприо Леонардо Ди Каприо Фото: imageSPACE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Обладателя премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо на вручении «Золотого глобуса» развеселил контраст между вовлеченностью актрисы Чейз Инфинити в корейскую культуру K-pop и непонимание мировых трендов со стороны возрастных коллег, предположил в беседе с NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. По его словам, после этого случая звезда фильма «Титаник» стал новым королем мемов.

Ди Каприо становится новым королем мемов вместо актера Бена Аффлека. На ставшем уже вирусным ролике он очень оживленно общается с кем-то во время рекламной паузы, судя по всему, с коллегой по фильму «Один за всех» Чейз Инфинити. И его рассмешила ситуация за ее столом. Нужно знать, что Инфинити является поклонницей K-pop-культуры. Один из «Золотых глобусов» получил анимационный фильм Netflix «Кейпоп-охотницы на демонов». Думаю, что его насмешил контраст и вовлеченность Инфинити в корейскую культуру и непонимание возрастных коллег по цеху мировых тенденций, — пояснил Давыдов.

По его словам, Инфинити эмоционально реагировала на победу анимационного фильма о K-pop, в то время как рядом сидящий коллега, не понимая сути, просто поддержал ее аплодисменты. Он добавил, что на вирусном ролике мимика Ди Каприо была живой и искренней.

Мимика Ди Каприо на вирусном ролике с вручения «Золотого глобуса» была живой и искренней, потому что ситуация с Инфинити его развеселила. Но, конечно, она была утрированной, чтобы читалась на расстоянии. Ди Каприо говорит Инфинити: «Я наблюдал за тобой, как ты высматривала и хлопала, когда объявили „Кейпоп-охотницы на демонов“». Но не узнав, кому именно она так увлеченно хлопала, ее сосед по столу спросил: «А кто это?» И она ответила: «K-pop». После этого, явно не понимая о чем вообще речь, сосед тоже похлопал. И в конце Ди Каприо указал пальцем, кого именно имел в виду, — резюмировал Давыдов.

Ранее сыгравший в триллере «Секретный агент» бразильский актер Вагнер Моура стал лауреатом премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом фильме. На статуэтку в этой категории также претендовали Джоэл Эдгертон с фильмом «Сны поездов» и Джереми Аллен Уайт, сыгравший музыканта Брюса Спрингстина в кинокартине «Спрингстин. Избавь меня от небытия».

актеры
Золотой глобус
Бен Аффлек
Леонардо Ди Каприо
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
«Может ввязаться в авантюру»: политолог о шагах Трампа в адрес Гренландии
Быстрый ужин за копейки: слоеный пирог с рыбой и рисом — быстро и нежно
Риелтор объяснила, что должно насторожить при покупке квартиры
Стало известно, как подорожали автомобили в России за год
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.