Раскрыто, что рассмешило Ди Каприо на вручении «Золотого глобуса»

Обладателя премии «Оскар» Леонардо Ди Каприо на вручении «Золотого глобуса» развеселил контраст между вовлеченностью актрисы Чейз Инфинити в корейскую культуру K-pop и непонимание мировых трендов со стороны возрастных коллег, предположил в беседе с NEWS.ru профайлер Денис Давыдов. По его словам, после этого случая звезда фильма «Титаник» стал новым королем мемов.

Ди Каприо становится новым королем мемов вместо актера Бена Аффлека. На ставшем уже вирусным ролике он очень оживленно общается с кем-то во время рекламной паузы, судя по всему, с коллегой по фильму «Один за всех» Чейз Инфинити. И его рассмешила ситуация за ее столом. Нужно знать, что Инфинити является поклонницей K-pop-культуры. Один из «Золотых глобусов» получил анимационный фильм Netflix «Кейпоп-охотницы на демонов». Думаю, что его насмешил контраст и вовлеченность Инфинити в корейскую культуру и непонимание возрастных коллег по цеху мировых тенденций, — пояснил Давыдов.

По его словам, Инфинити эмоционально реагировала на победу анимационного фильма о K-pop, в то время как рядом сидящий коллега, не понимая сути, просто поддержал ее аплодисменты. Он добавил, что на вирусном ролике мимика Ди Каприо была живой и искренней.

Мимика Ди Каприо на вирусном ролике с вручения «Золотого глобуса» была живой и искренней, потому что ситуация с Инфинити его развеселила. Но, конечно, она была утрированной, чтобы читалась на расстоянии. Ди Каприо говорит Инфинити: «Я наблюдал за тобой, как ты высматривала и хлопала, когда объявили „Кейпоп-охотницы на демонов“». Но не узнав, кому именно она так увлеченно хлопала, ее сосед по столу спросил: «А кто это?» И она ответила: «K-pop». После этого, явно не понимая о чем вообще речь, сосед тоже похлопал. И в конце Ди Каприо указал пальцем, кого именно имел в виду, — резюмировал Давыдов.

