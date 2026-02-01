Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 14:57

Кадры с держащимися за руки Джей Ло и Аффлеком «взорвали» соцсети

Джей Ло и Бен Аффлек пришли на шоу Киммела в Голливуде, держась за руки

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press
Американскую певицу Дженнифер Лопес заметили в компании бывшего мужа, актера Бена Аффлека. Знаменитости вместе пришли на ток-шоу Джимми Киммела в Голливуде. В соцсетях быстро завирусились кадры, на которых Джей Ло и Аффлек держатся за руки.

На фоне этого фанаты начали гадать, воссоединилась ли звездная пара, или же это была актерская игра на публику. Слухи о разрыве артистов поползли еще два года назад. 20 августа 2024 года Лопес подала на развод. Это была уже вторая попытка построить отношения. Впервые Лопес и Аффлек расстались в 2004-м.

Ранее сообщалось, что Лопес попала в объектив папарацци, когда подала милостыню бездомному. Знаменитость прогуливалась со стаканчиком кофе по улицам Лос-Анджелеса, где и встретила мужчину. Сначала она прошла мимо и села во внедорожник, но когда бездомный подошел к пассажирской двери, быстро опустила окно и дала ему пачку денег.

До этого певица в рамках резидент-программы Up All Night Live в Лас-Вегасе высмеяла слова хейтеров о том, что она «всегда голая» на сцене. По мнению исполнительницы, недоброжелатели просто завидуют ее фигуре. При этом Лопес считает, что имеет полное право носить смелую одежду.

Дженнифер Лопес
Бен Аффлек
знаменитости
Голливуд
