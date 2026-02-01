Кадры с держащимися за руки Джей Ло и Аффлеком «взорвали» соцсети Джей Ло и Бен Аффлек пришли на шоу Киммела в Голливуде, держась за руки

Американскую певицу Дженнифер Лопес заметили в компании бывшего мужа, актера Бена Аффлека. Знаменитости вместе пришли на ток-шоу Джимми Киммела в Голливуде. В соцсетях быстро завирусились кадры, на которых Джей Ло и Аффлек держатся за руки.

На фоне этого фанаты начали гадать, воссоединилась ли звездная пара, или же это была актерская игра на публику. Слухи о разрыве артистов поползли еще два года назад. 20 августа 2024 года Лопес подала на развод. Это была уже вторая попытка построить отношения. Впервые Лопес и Аффлек расстались в 2004-м.

Ранее сообщалось, что Лопес попала в объектив папарацци, когда подала милостыню бездомному. Знаменитость прогуливалась со стаканчиком кофе по улицам Лос-Анджелеса, где и встретила мужчину. Сначала она прошла мимо и села во внедорожник, но когда бездомный подошел к пассажирской двери, быстро опустила окно и дала ему пачку денег.

До этого певица в рамках резидент-программы Up All Night Live в Лас-Вегасе высмеяла слова хейтеров о том, что она «всегда голая» на сцене. По мнению исполнительницы, недоброжелатели просто завидуют ее фигуре. При этом Лопес считает, что имеет полное право носить смелую одежду.