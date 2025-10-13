Раскрыты подробности отношений Лопес и Аффлека после воссоединения Лопес не готова к отношениям с Аффлеком после воссоединения на премьере фильма

Певица Дженнифер Лопес не планирует возобновлять отношения с бывшим мужем, актером Беном Аффлеком, несмотря на их совместное появление на премьере фильма «Поцелуй женщины-паука», сообщает People. По данным источника издания, между экс-возлюбленными сохранились теплые и дружеские отношения.

У Дженнифер все хорошо. Она сосредоточена на том, что делает ее счастливой — семье и работе. Ей всегда нравилось работать с Беном, и это не изменилось. Однако о возобновлении романа с ним речи не идет, — рассказал инсайдер.

Ранее Лопес и Аффлек вновь появились вместе на публике. Несмотря на расставание, звезды вели себя как старые друзья и охотно позировали перед фотографами. Лопес выбрала эффектное платье с глубоким декольте, а Аффлек предстал в синем костюме. Они обнимались и оживленно беседовали прямо перед камерами.

До этого сообщалось, что российский актер Евгений Стеблов, известный по фильму «Я шагаю по Москве», пытается выписать бывшую жену из квартиры за 40 млн рублей. Женщина не проживает по этому адресу, но и прописку не меняет.