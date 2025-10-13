Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 13:10

Раскрыты подробности отношений Лопес и Аффлека после воссоединения

Лопес не готова к отношениям с Аффлеком после воссоединения на премьере фильма

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press

Певица Дженнифер Лопес не планирует возобновлять отношения с бывшим мужем, актером Беном Аффлеком, несмотря на их совместное появление на премьере фильма «Поцелуй женщины-паука», сообщает People. По данным источника издания, между экс-возлюбленными сохранились теплые и дружеские отношения.

У Дженнифер все хорошо. Она сосредоточена на том, что делает ее счастливой — семье и работе. Ей всегда нравилось работать с Беном, и это не изменилось. Однако о возобновлении романа с ним речи не идет, — рассказал инсайдер.

Ранее Лопес и Аффлек вновь появились вместе на публике. Несмотря на расставание, звезды вели себя как старые друзья и охотно позировали перед фотографами. Лопес выбрала эффектное платье с глубоким декольте, а Аффлек предстал в синем костюме. Они обнимались и оживленно беседовали прямо перед камерами.

До этого сообщалось, что российский актер Евгений Стеблов, известный по фильму «Я шагаю по Москве», пытается выписать бывшую жену из квартиры за 40 млн рублей. Женщина не проживает по этому адресу, но и прописку не меняет.

Читайте также
Лопес появилась на публике с полуобнаженной грудью после встречи с Аффлеком
Шоу-бизнес
Лопес появилась на публике с полуобнаженной грудью после встречи с Аффлеком
Лопес и Аффлек вышли на публику через год после разрыва и попали на фото
США
Лопес и Аффлек вышли на публику через год после разрыва и попали на фото
Ни в коем случае не прощайте внукам эти 5 вещей: касается всех бабушек и дедушек — многие из-за любви занимаются попустительством
Общество
Ни в коем случае не прощайте внукам эти 5 вещей: касается всех бабушек и дедушек — многие из-за любви занимаются попустительством
Деревянко признался, что сподвигло его на регистрацию брака
Шоу-бизнес
Деревянко признался, что сподвигло его на регистрацию брака
МИД Афганистана обратился к Пакистану с официальной позицией
Ближний Восток
МИД Афганистана обратился к Пакистану с официальной позицией
Бен Аффлек
Дженнифер Лопес
отношения
романы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онищенко оценил последствия вспышки заболевания ветрянкой
В Китае заявили о гневе Трампа от урока, который ему преподал Пекин
Отоларинголог назвал главную опасность наушников
Стюардесса умерла в самолете во время рейса Милан — Тайбей
В России фиксируется рост заболеваемости опасной инфекцией
Трамп пригрозил победой США в случае начала войны
ХАМАС передал Израилю всех живых заложников
«О чем вы, черт возьми, говорили?»: Трамп о переговорах Путина и Уиткоффа
Трамп признал ошибочность своих взглядов на украинский конфликт
Гороскоп на неделю с 13 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Чистый салон за минуты: какой автопылесос выбрать? Изучаем рейтинг лучших
Сбербанк запустил новый механизм возврата средств жертвам мошенников
В Астрахани отразили крупную воздушную атаку
Лучшая закуска из кабачков! Готовим из них вафли
Нетаньяху вручил Трампу символичный подарок на встрече в Израиле
Лавров напомнил о реакции Клинтон на смерть Каддафи
Пригожин раскрыл, как рушатся звездные браки
В Госдуме рассказали, сколько россиян поддерживают введение цифрового рубля
Хоккеисты устроили ледовое побоище из-за русского языка в Латвии
Мужчинам дали совет по профилактике рака простаты
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.