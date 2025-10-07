Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 11:23

Лопес и Аффлек вышли на публику через год после разрыва и попали на фото

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Billy Bennight/Global Look Press

Исполнительница Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек прибыли вместе на премьерный показ фильма «Поцелуй женщины-паука» в Нью-Йорке, передает TMZ. Несмотря на то, что пара рассталась год назад, экс-супруги тепло общались друг с другом.

Неожиданный тандем попал на фото: певица облачилась в облегающее платье с глубоким декольте. Ее образ дополнила необычная деталь, напоминающая паутину. Аффлек вышел на премьеру в классическом синем костюме.

Бывшие супруги не только тепло общались друг с другом, но и обнимались прямо на камеру. Экс-возлюбленные что-то живо обсуждали. А Аффлек в этот момент позволил себе обнять Лопес за талию.

Ранее стало известно, что Аффлек попытался восстановить отношения с актрисой Аной де Армас. По данным журналистов, его действия вызвали недовольство Тома Круза, который только недавно начал встречаться с коллегой. Круз потребовал, чтобы девушка ограничила любые контакты с бывшим возлюбленным. Де Армас и Аффлек встречались с 2019 по 2021 год после съемок фильма «Глубокие воды».

Дженнифер Лопес
Бен Аффлек
США
премьеры
