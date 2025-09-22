Бен Аффлек вспомнил о своей бывшей и разозлил Тома Круза RadarOnline: Аффлек хочет восстановить отношения с де Армас за спиной у Круза

Актер Бен Аффлек пытается восстановить отношения с актрисой Аной де Армас, сообщает RadarOnline. По данным журнала, его действия вызывают недовольство Тома Круза, который только недавно начал встречаться с коллегой. Теперь Круз требует, чтобы девушка ограничила любые контакты с бывшим возлюбленным.

Том очень ревностно относится к своей территории, и ему не нравится, что Бен повсюду совать свой нос. <…> В последнее время он пытается связаться, чтобы узнать, как дела, и, возможно, встретиться. Бен делает вид, что ему все равно, но на самом деле он так и не оправился после расставания, — рассказал инсайдер.

Ана де Армас и Бен Аффлек встречались с 2019 по 2021 год после съемок фильма «Глубокие воды». После расставания они договорились оставаться друзьями. Сейчас Бен активно пытается восстановить отношения с актрисой, однако для Круза «это уже слишком».

Ранее Круз и Армас оказались в центре внимания, появившись вместе на концерте группы Oasis в Лондоне. Так, опубликованное в соцсетях видео запечатлело нежный жест 63-летнего актера, который протягивает руку к 37-летней партнерше.