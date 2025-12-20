Новый год-2026
20 декабря 2025 в 15:36

Дроны над Азовским морем, гибель мирных: как ВСУ атакуют Россию 20 декабря

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
20 декабря Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, за ночь было уничтожено 27 дронов противника. В результате налета на Белгородскую область погибли две женщины. Как еще ВСУ атакуют регионы России — в материале NEWS.ru.

Ночная атака беспилотников на Россию

В ночь на 20 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 дронов противника.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по 10 — над территориями Белгородской и Воронежской областей, по два БПЛА сбиты над территориями Курской, Липецкой областей и над акваторией Азовского моря, один — над территорией Брянской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Две женщины погибли под Белгородом

В районе села Борки Валуйского района Белгородской области 19 декабря бойцы самообороны обнаружили автомобиль с телами погибших женщин, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Предварительно, 17 декабря машину атаковали Вооруженные силы Украины.

«В машине находились две женщины, которые погибли. <…> Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибших, хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить их горе», — сообщил Гладков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержка поездов в Воронежской области

Сразу несколько поездов были задержаны в Воронежской области в результате падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, в настоящее время движение составов уже восстановлено.

В результате падения обломков БПЛА на железнодорожные пути в одном из районов произошла задержка нескольких пассажирских и грузовых поездов, следовавших в южном направлении, — сообщил губернатор.

Реакция МИД РФ на теракты в Черном море

Атаки Украины на гражданские объекты в Черноморском регионе недопустимы, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам участия заместителя главы МИД РФ Александра Панкина в министерском заседании Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Встреча прошла под председательством Болгарии в режиме ВКС 19 декабря.

Панкин указал на негативные тенденции в региональной экономике. По мнению российской стороны, основным препятствием для развития остается конфронтационная политика Европейского союза. Особое осуждение вызвали действия Киева, направленные против торгового судоходства и энергетической инфраструктуры.

«Подчеркнута недопустимость террористических атак, совершаемых Киевом против торговых судов и гражданской энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря», — отмечается в официальном сообщении МИД РФ.

Последствия атаки ВСУ на Орел

Аварийные бригады завершили ремонтные работы на объекте коммунальной инфраструктуры Орла, который попал под удар Вооруженных сил Украины 19 декабря, сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, утром пришлось отключать отопление и горячую воду в Советском районе, однако на данный момент уже идет пуск тепла.

«Пришлось <…> отключить отопление в Советском районе и горячее водоснабжение, но сейчас все ремонтные работы уже завершены», — отметил Клычков.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Губернатор заявил, что удар был нанесен спустя час после объявления ракетной опасности. Он подчеркнул, что ночью было проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в которой участвовали представители и руководители всех профильных ведомств.

Воздушная тревога в Крыму

Ракетную опасность повторно объявили в Крыму в пятницу 19 декабря, сообщили в МЧС России. Сигнал об опасности поступил около 14:34 по московскому времени. При этом в первый раз предупреждение объявляли утром и отменили спустя 25 минут.

«Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!» — подчеркнули в ведомстве.

