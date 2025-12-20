Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 11:45

Полковник раскрыл, где ВСУ могут начать контрнаступление под Новый год

Полковник Баранец: ВСУ могут попытаться атаковать Курскую и Брянскую области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предположил в беседе с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины могут попытаться атаковать Курскую, Брянскую и Белгородскую области под Новый год. По его мнению, противник также может атаковать Купянск.

Я думаю, что ВСУ попытаются второй раз ринуться в Курскую область. Также возможны атаки на Брянскую и Белгородскую области. Не исключаю, что Украина будет пытаться отобрать Купянск, потому что именно на это направление их командиры сгоняют огромное количество войск. Более того, там находятся почти две тысячи зэков, которых вывели из всех украинских тюрем, — предположил Баранец.

Полковник отметил, что ВСУ могут попытаться нанести массированный налет дронов на Московскую область. По его мнению, территория столицы обеспечена высоким уровнем безопасности.

ВСУ также могут подложить свинью в виде попытке массированного налета на Московскую область и на столицу. Это давняя мечта Зеленского испортить нам праздник. Однако это заведомо провальный план, потому что система ПВО в районе Москвы работает на высоком уровне, — заключил Баранец.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные ведут успешное наступление на Гуляйполе в Запорожской области, действуя на широком участке фронта и создавая плацдармы для дальнейшего продвижения. По его оценке, инициатива на этом направлении полностью принадлежит российским подразделениям. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

ВСУ
БПЛА
Брянск
Курск
Белгород
Москва
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постное блюдо на Новый год: потрясающий рецепт пирога с капустой
ЦИК назвал оптимальные сроки подготовки к выборам на Украине
В ДНР рассказали о бесчеловечной тактике ВСУ при отступлении
Куда поехать на Новый год с маленькими детьми: лучшие направления-2026
Названы пять главных препятствий на пути к миру на Украине
«Бросили, как котят»: пленный пристыдил Киев за живой щит из поваров
В Госдуме приготовили защиту от «эффекта Долиной»
Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 декабря
Раскрыто число погибших в ДТП с фурами и пассажирским автобусом под Омском
Налет БПЛА на Воронежскую область вызвал задержку поездов
Россияне застряли на Шри-Ланке из-за отсутствия свободных самолетов
Депутат назвал ключевую тему прямой линии с Путиным
Власти захотели исключить деятельность астрологов из официальной экономики
США пригрозили задержанием прибывающим в страну детям-нелегалам
Присяга рэпера Macan попала на видео
Полковник раскрыл, где ВСУ могут начать контрнаступление под Новый год
Буданов выступил с признанием по мобилизации на Украине
В России построят опытный образец нового самолета
Наступление ВС РФ на Запорожье 20 декабря: жесткие бои, успехи в Гуляйполе
Наступление ВС РФ на Харьков 20 декабря: гибель колонны, что в Купянске
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.