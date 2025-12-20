Полковник раскрыл, где ВСУ могут начать контрнаступление под Новый год Полковник Баранец: ВСУ могут попытаться атаковать Курскую и Брянскую области

Полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец предположил в беседе с NEWS.ru, что Вооруженные силы Украины могут попытаться атаковать Курскую, Брянскую и Белгородскую области под Новый год. По его мнению, противник также может атаковать Купянск.

Я думаю, что ВСУ попытаются второй раз ринуться в Курскую область. Также возможны атаки на Брянскую и Белгородскую области. Не исключаю, что Украина будет пытаться отобрать Купянск, потому что именно на это направление их командиры сгоняют огромное количество войск. Более того, там находятся почти две тысячи зэков, которых вывели из всех украинских тюрем, — предположил Баранец.

Полковник отметил, что ВСУ могут попытаться нанести массированный налет дронов на Московскую область. По его мнению, территория столицы обеспечена высоким уровнем безопасности.

ВСУ также могут подложить свинью в виде попытке массированного налета на Московскую область и на столицу. Это давняя мечта Зеленского испортить нам праздник. Однако это заведомо провальный план, потому что система ПВО в районе Москвы работает на высоком уровне, — заключил Баранец.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные ведут успешное наступление на Гуляйполе в Запорожской области, действуя на широком участке фронта и создавая плацдармы для дальнейшего продвижения. По его оценке, инициатива на этом направлении полностью принадлежит российским подразделениям. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.