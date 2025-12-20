Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 04:40

Эксперт спрогнозировал развязку в боях за Гуляйполе

Марочко уверен, что Гуляйполе вскоре перейдет под полный контроль ВС России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российские военные ведут успешное наступление на Гуляйполе в Запорожской области, действуя на широком участке фронта и создавая плацдармы для дальнейшего продвижения, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его оценке, инициатива на этом направлении полностью принадлежит российским подразделениям, которые ежедневно фиксируют тактические успехи. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Марочко уточнил, что активные боевые действия ведутся на фронте шириной более 30 километров — от границ Днепропетровской области до южных подступов к Гуляйполю. Одним из последних достижений он назвал создание нового плацдарма юго-восточнее города после форсирования реки Гайчур.

По словам эксперта, украинские силы в районе Гуляйполя оказались в оперативном окружении. Они зажаты с севера и юга.

Поскольку противник сейчас уже зажат как с северной части данного населенного пункта, так и с южной. Единственная улица Шевченко, которая еще идет на юго-запад от Гуляйполя, под постоянным огневым воздействием наших дроноводов и артиллерии, — пояснил Марочко.

Успех под Гуляйполем стал результатом планомерной стратегии истощения противника, реализованной на нескольких участках специальной военной операции. Как пояснил эксперт, давление на Донецком и Луганском направлениях, а также активизация на Сумском направлении после операции в Курской области, вынудили командование ВСУ постоянно перебрасывать резервы. Это привело к ослаблению группировок в других районах, включая Запорожье.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают предпринимать активные, но безрезультатные попытки изменить ситуацию на Купянском направлении в Харьковской области. Атакующие действия украинских подразделений фиксируются в районе сразу пяти населенных пунктов.

Андрей Марочко
Гуляйполе
Запорожская область
наступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Меньше работать, больше зарабатывать: в РФ сократилось число трудоголиков
Юрист ответил, что грозит родителям за взрыв петарды ребенком в школе
Госдума объяснила процедуру взыскания части пенсии
Трамп озвучил, куда отправится перед новым раундом переговоров по Украине
Окно во сне — символ перемен: как понять свой сон правильно
В Польше демонтировали стол в Президентском дворце перед визитом Зеленского
Погода в Москве отстала по нормам на полтора месяца
«А четвертый — за спиной»: Захарова высмеяла Зеленского за «разного Путина»
В России подсчитали возможный курс доллара в 2026 году
«Стадо баранов»: на Западе озвучили, как Европа смотрела выступление Путина
Сон о балконе: важные послания из мира грез
Легенда возвращается: какие выпустят машины «Волга», при чем тут «китайцы»
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 декабря
Эксперт спрогнозировал развязку в боях за Гуляйполе
В США предупредили, к чему придется готовиться Украине в 2026 году
Захарова иронично прокомментировала доступ к материалам по делу Эпштейна
Россиянам пообещали рост пособия по рождению ребенка в 2026 году
В доме Эпштейна нашли скандальный портрет Билла Клинтона
В планетарии озвучили, с чего начнется астрономическая зима в России
Раскрыты предварительные итоги переговоров Умерова и Уиткоффа
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Семья и жизнь

Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.