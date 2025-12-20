Эксперт спрогнозировал развязку в боях за Гуляйполе Марочко уверен, что Гуляйполе вскоре перейдет под полный контроль ВС России

Российские военные ведут успешное наступление на Гуляйполе в Запорожской области, действуя на широком участке фронта и создавая плацдармы для дальнейшего продвижения, заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его оценке, инициатива на этом направлении полностью принадлежит российским подразделениям, которые ежедневно фиксируют тактические успехи. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Марочко уточнил, что активные боевые действия ведутся на фронте шириной более 30 километров — от границ Днепропетровской области до южных подступов к Гуляйполю. Одним из последних достижений он назвал создание нового плацдарма юго-восточнее города после форсирования реки Гайчур.

По словам эксперта, украинские силы в районе Гуляйполя оказались в оперативном окружении. Они зажаты с севера и юга.

Поскольку противник сейчас уже зажат как с северной части данного населенного пункта, так и с южной. Единственная улица Шевченко, которая еще идет на юго-запад от Гуляйполя, под постоянным огневым воздействием наших дроноводов и артиллерии, — пояснил Марочко.

Успех под Гуляйполем стал результатом планомерной стратегии истощения противника, реализованной на нескольких участках специальной военной операции. Как пояснил эксперт, давление на Донецком и Луганском направлениях, а также активизация на Сумском направлении после операции в Курской области, вынудили командование ВСУ постоянно перебрасывать резервы. Это привело к ослаблению группировок в других районах, включая Запорожье.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают предпринимать активные, но безрезультатные попытки изменить ситуацию на Купянском направлении в Харьковской области. Атакующие действия украинских подразделений фиксируются в районе сразу пяти населенных пунктов.