19 декабря 2025 в 22:23

В МИД РФ отреагировали на теракты Украины в Черном море

МИД РФ посчитал недопустимыми теракты Украины против судов в Черном море

Черное море Черное море Фото: Shutterstock/FOTODOM
Атаки Украины на гражданские объекты в Черноморском регионе недопустимы, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам участия заместителя главы МИД РФ Александра Панкина в министерском заседании Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Встреча прошла под председательством Болгарии в режиме ВКС.

Панкин указал на негативные тенденции в региональной экономике. По мнению российской стороны, основным препятствием для развития остается конфронтационная политика Европейского союза. Особое осуждение вызвали действия Киева, направленные против торгового судоходства и энергетической инфраструктуры.

Подчеркнута недопустимость террористических атак, совершаемых Киевом против торговых судов и гражданской энергетической инфраструктуры в акватории Черного моря, — отмечается в официальном сообщении МИД РФ.

Ведомство также выразило уверенность в значительном потенциале ЧЭС, для реализации которого необходимы совместные усилия на основе равноправия. Россия акцентировала на важности укрепления роли Черноморского региона как самостоятельного центра роста, в том числе в рамках инициативы по созданию Большого Евразийского партнерства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обязательно ответит на подрыв нефтяных танкеров в Черном море. По его словам, атаки Киева не приведут к результату и не нарушат поставок. Путин подчеркнул, что Украина хочет таким образом повысить страховые взносы.

