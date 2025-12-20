Стало известно, какое западное оружие применили ВСУ при обстреле Горловки СК нашел фрагменты ракет РСЗО HIMARS после удара по Горловке в пятницу

При обстреле Горловки украинские войска использовали американскую реактивную систему залпового огня HIMARS, заявил сотрудник Следственного комитета России. Как передает РИА Новости, целью удара стал спортивный зал Горловского колледжа промышленных технологий. Снаряд попал внутрь помещения, что привело к обрушению перекрытий. В результате спортзал был практически полностью разрушен.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что множественные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, а также образовательные учреждения и жилые домостроения, в которых разрушен фасад и выбито остекление. Кроме того, на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, РСЗО натовского образца, РСЗО HIMARS, — сказал сотрудник СК.

Ранее пресс-служба управления администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики, занимающегося документированием военных преступлений, сообщила, что беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины нанес удар по многоквартирному жилому дому в Горловке. Инцидент произошел 12 декабря в Калининском районе города. По данным ведомства, атака была осуществлена с применением дрона-камикадзе.

До этого сообщалось, что остекления в многоквартирных домах в центре Горловки были повреждены после атаки украинского БПЛА. Тогда ВСУ также задействовали дрон-камикадзе.