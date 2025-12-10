Дрон-камикадзе ВСУ выбил стекла в домах жителей Горловки Приходько: в результате атаки дронов ВСУ в Горловке повредилось остекление домов

Несколько многоквартирных домов в центре Горловки ДНР получили повреждения остекления, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Это произошло в результате атаки с использованием беспилотного летательного аппарата со стороны Вооруженных сил Украины.

В результате атаки БПЛА (ВСУ. — NEWS.ru) в центре Горловки повреждено остекление ряда многоквартирных домов, — сказано в публикации.

Согласно официальным данным, атака была совершена в 19:25 мск с помощью дрона-камикадзе. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее боец в Чечне получил благодарственное письмо и награду в размере 1 млн рублей, рассказал глава региона Рамзан Кадыров. Эти поощрения были вручены ему за уничтожение украинского беспилотника.

До этого премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов рассказал, что при атаке украинских беспилотников на Чебоксары 15 зданий получили повреждения. Он уточнил, речь идет в том числе о 10 жилых домах.

Кроме того, в «Грозном-Сити» произошел взрыв. По информации источника, причиной взрыва в столице Чечни мог стать прилет украинского БПЛА. Данных о пострадавших нет. Несколько этажей делового центра и одна из его башен были повреждены. Уточнялось, что ударная волна полностью разнесла фасад сразу нескольких этажей.